सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गई युवा भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों को अपने इंटरनेशनल करियर के आगाज की उम्मीद है. भारतीय टीम यहां 3-3 वनडे और टी20 मैचों की सरीीज खेलेगी, जो 18 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगी. इससे पहले यह सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी लेकिन इंग्लैंड दौरे से लौटी श्रीलंकाई टीम में कोरोना वायरस के कुछ मामले सामने आने के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से बात कर इस दौरे का नया शेड्यूल तैयार कर लिया. इस दौरान श्रीलंका से आए सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को कड़े क्वॉरंटीन में भेजा गया है.

इस सीरीज के लिए कोच के रूप में शामिल राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा था कि इससे टी20 वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ताओं को कुछ विकल्प मिल सकते हैं. भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे और टी20 मैचों की सीरीज 18 जुलाई से शुरू होगी. इस दौरान देवदत्त पडीकल, रुतुराज गायकवाड़, नितीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, वरुण चक्रवर्ती और चेतन सकारिया के डेब्यू करने की उम्मीद है.

पडीकल ने विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट में 147.4 के औसत से 737 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल 2020 में 15 मैचों में 473 रन और आईपीएल 2021 के सीजन में छह मैचों में 195 रन बनाए थे.

