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IND vs SL: 'मेरे हिसाब से, यही सबसे बड़ी चुनौती...', दीप दासगुप्ता ने जताई भारतीय बल्लेबाजी पर चिंता

भारतीय टीम जल्द ही श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होने वाली है. जिसकी तैयारी में टीम इंडिया के खिलाड़ी जुट गए हैं. हालांकि भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता को इस दौरे पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को लेकर काफी चिंता है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 01, 2026, 07:50 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 07:50 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 07:50 PM IST

15 अगस्त के भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. जिसके लिए बीसीसीआई के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज के भारत के लिए श्रीलंका दौरा काफी अहम है. क्योंकि WTC के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया मौजूदा समय में 5वें नंबर पर मौजूद है. भारत को घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

इसी बीच दौरे के पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और लोकप्रिय कमेंटेटर दीप दासगुप्ता ने श्रीलंका के खिलाफ आने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय बल्लेबाजी को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल श्रीलंका की पिच भारतीय बल्लेबाजी के लिए बड़ी चुनौती होगी.

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भारत की बल्लेबाजी पर जताई चिंता

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी देखी है. उसे देखने के बाद मैं यह नहीं कहूंगा कि डर है, लेकिन एक चिंता है. वे उन कंडीशन में कैसे खेल पाएंगे? क्योंकि वहां स्पिनरों के अनुकूल पिच होगी. श्रीलंका की ताकत स्पिन गेंदबाजी ही है. भारतीय बल्लेबाज उन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेंगे? बल्लेबाज कैसे खेलेंगे? मेरे हिसाब से, यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है.

गुप्ता ने आगे कहा कि मैं गेंदबाजी को लेकर उतना परेशान नहीं हूं. स्पिन विभाग में हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर, सारांश जैन और कुलदीप यादव हैं. बल्लेबाजी चिंता का कारण है. हम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज देख सकते हैं. अगर गेंदबाजी के लिए अच्छी पिचें हैं, तो अपने आप अच्छे गेंदबाज भी मिल जाते हैं. सारांश भी आ गया है, जो एक अच्छा ऑफ-स्पिनर है और एक ऐसा इंसान है जो लंबे समय से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल रहा है. वह अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है. असल में, टेस्ट मैच में, उसे शायद इसकी उतनी जरूरत न पड़े.

स्पिन गेंदबाजी के सामने कमजोर नजर आई है टीम इंडिया

पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सर्घंष करती हुई नजर आती है. इसका उदाहरण घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाना है. जिस स्पिन ट्रैक पिच पर भारत का कभी दबदबा रहता है. अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है. चाहे वो वनडे हो या टेस्ट दोनों ही प्रारुप में भारत के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के सामने परेशान नजर आते हैं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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