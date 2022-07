IND vs WI 1st T20I: जानें फ्री में कब और कैसे देख पाएंगे भारत vs वेस्टइंडीज T20I मुकाबला

IND vs WI, 1st T20I: मेजबान वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से धूल चटाने के बाद टीम इंडिया की नजरें 5 मैचों की T20I सीरीज में जीत की लय को बरकरार रखने पर टिकी होंगी। इस सीरीज में रोहित के सामने शिखर के क्लीन स्वीप के प्रदर्शन को दोहराने का दवाब होगा जो T20I वर्ल्ड कप से पहले भारत की तैयारियों को परखने का भी एक बेहतरीन मौका साबित होगा।

T20I वर्ल्ड कप में तीन महीने से भी कम समय बचा है जिससे कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को अपनी ‘कोर’ टीम पक्की करने के लिये करीब 16 मैच (वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच, एशिया कप में अगर भारत फाइनल खेलता है तो पांच मैच, आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैच) मिलेंगे।

आइए जानते हैं कि भारत-वेस्‍टइंडीज के बीच पहले T20I का लाइव प्रसारण आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला T20I मैच कब खेला जाएगा? (When will IND vs WI 1st T20I match be played?)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला T20I मुकाबला आज 29 जुलाई (शुक्रवार) को खेला जाएगा।

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला T20I कहां खेला जाएगा? (Where will IND vs WI 1st T20I match be played?)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला T20I मैच ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद में खेला जाएगा।

टीम इंडिया और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला T20I मैच कितने बजे शुरू होगा? (IND vs WI 1st T20I start timing)

भारत-वेस्‍टइंडीज पहला T20I मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे से शुरू होगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा।

वेस्‍टइंडीज और टीम इंडिया के बीच पहले T20I का लाइव प्रसारण किस चैनल पर प्रसारित होगा (IND vs WI 1st T20I Live telecast)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले T20I का टीवी पर लाइव प्रसारण डीडी स्‍पोर्ट्स पर होगा।

भारत-वेस्‍टइंडीज पहले पहले T20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (Where to watch Ind vs WI 1st T20I Live streaming)

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले T20I मैच की आप ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप फैन कोड एप पर देख सकते हैं।

भारत बनाम विंडीज मैच की पल-पल की कवरेज भी आप क्रिकेट कंट्री हिंदी (cricketcountry.com/hi) पर भी देख पाएंगे।