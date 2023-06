Ind vs WI: भारत- वेस्टइंडीज सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मैच ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जुलाई अगस्त में होने वाली सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. 12 जुलाई से दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज से मुकाबले की शुरुआत होगी. दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के अलावा तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी-20 सीरीज भी खेली जाएगी.

