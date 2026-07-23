IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट

India vs Zimbabwe 1st T20I Match Scorecard and Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.
Published On Jul 23, 2026, 03:42 PM IST
Last UpdatedJul 23, 2026, 03:42 PM IST
IND VS ZIM
IND vs ZIM 1st T20I Match Live: भारत और जिम्बाब्वे की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक लगातार छह मुकाबले गंवाए हैं.
श्रेयस अय्यर पुरुषों के T20I इतिहास में ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती आठों मैचों में टॉस जीता है.
T20I में भारतीय कप्तान की तरफ से लगातार सबसे ज़्यादा टॉस जीत:
8* – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)*
7 – एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)
6 – विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)
5 – रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)
5 – एमएस धोनी (सितंबर 2007)
भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी
IND vs ZIM 1st T20I Live: भारत और जिम्बाब्वे की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक लगातार छह मुकाबले गंवाए हैं.