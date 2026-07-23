Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer

IND vs ZIM 1st T20I Live: मयंक यादव ने पहली बॉल पर लिया विकेट

India vs Zimbabwe 1st T20I Match Scorecard and Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 03:42 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 03:42 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 03:42 PM IST

IND VS ZIM

IND VS ZIM

IND vs ZIM 1st T20I Match Live: भारत और जिम्बाब्वे की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक लगातार छह मुकाबले गंवाए हैं.

Follow Updates here:

IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट

IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट. प्रिंस यादव ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई है.

IND vs ZIM 1st T20I Live: मयंक यादव ने पहली बॉल पर लिया विकेट

IND vs ZIM 1st T20I Live: मयंक यादव ने पहली बॉल पर लिया विकेट, ब्रायन बेनेट खाता भी नहीं खोल सके. विकेट के पीछे ईशान किशन ने लपका कैच.

IND vs ZIM 1st T20I Live: श्रेयस अय्यर के नाम बड़ी उपलब्धि

श्रेयस अय्यर पुरुषों के T20I इतिहास में ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती आठों मैचों में टॉस जीता है.

T20I में भारतीय कप्तान की तरफ से लगातार सबसे ज़्यादा टॉस जीत:

8* – श्रेयस अय्यर (जून 2026 – जुलाई 2026)*

7 – एमएस धोनी (मई 2010 – फरवरी 2012)

6 – विराट कोहली (अगस्त 2019 – दिसंबर 2019)

5 – रोहित शर्मा (फरवरी 2020 – फरवरी 2022)

5 – एमएस धोनी (सितंबर 2007)

IND vs ZIM 1st T20I Live: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव

जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन): ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), बेन कुरेन, डायोन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

IND vs ZIM 1st T20I Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

IND vs ZIM 1st T20I Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला. भारत के लिए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा डेब्यू कर रहे हैं.

IND vs ZIM 1st T20I Live: श्रेयस अय्यर को पहली जीत का इंतजार, सामने जिम्बाब्वे की चुनौती

IND vs ZIM 1st T20I Live: भारत और जिम्बाब्वे की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक लगातार छह मुकाबले गंवाए हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे महेंद्र सिंह धोनी

श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ सबसे बड़ा रिकॉर्ड, पीछे छूटे महेंद्र सिंह धोनी
कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा

कौन हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने वाले अशोक शर्मा
SA20 Full Schedule: SA20 का शेड्यूल जारी, जानें कब से होगी शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल

SA20 Full Schedule: SA20 का शेड्यूल जारी, जानें कब से होगी शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल
दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11

Latest News

milton-shumba

जिम्बाब्वे को लगा बड़ा झटका, भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए मिल्टन शुम्बा
vaibhav-sooryavanshi-57

वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे तैयार किया खास प्लान
ind-vs-zim-12

IND vs ZIM 1st T20I Live: भारत ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला, अशोक शर्मा का डेब्यू
sa-20-schedule

SA20 Full Schedule: SA20 का शेड्यूल जारी, जानें कब से होगी शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल

ind-vs-zim-1st-t20i

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
ind-vs-zim-players

जिम्बाब्वे के खिलाफ ये 5 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, वैभव और अय्यर पर खास निगाह

Editor's Pick

Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा
Eyes on Shreyas Iyer Captaincy in India vs Zimbabwe Series

अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर
Zimbabwe Announced Team for India T20 Series Sikandar Raza will be the Captain

भारत से भिड़ने के लिए जिम्बाब्वे टी-20 टीम का ऐलान, तफादजवा त्सिगा को मिला पहली बार मौका
काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?

काव्या मारन ने आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को क्यों खरीदा?
On This Day in Cricket When Muttiah Muralitharan Completed 800 Test Wickets

On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट