IND vs ZIM 1st T20I Live: जिम्बाब्वे का दूसरा विकेट गिरा, बेन करन आउट

India vs Zimbabwe 1st T20I Match Scorecard and Updates: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले टी-20 मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Jul 23, 2026, 03:42 PM IST

Last Updated Jul 23, 2026, 03:42 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 03:42 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Zimbabwe 20/3 (4.4) Run Rate: (Current: 4.29) Last Wicket: Dion Myers c Shivam Dube b Mayank Yadav 6 (14) - 20/3 in 4.2 Over Ryan Burl 0 * (2) 0x4, 0x6 Sikandar Raza (C) 0 (4) 0x4, 0x6 Mayank Yadav (2.4-0-9-2) * Prince Yadav (1-0-1-1)

IND vs ZIM 1st T20I Match Live: भारत और जिम्बाब्वे की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान इस सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक लगातार छह मुकाबले गंवाए हैं.