IND vs ZIM में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने टॉप 5 बल्लेबाज, कौन है लिस्ट में सबसे ऊपर

आयरलैंड और इंग्लैंड में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के दौरे पर पहुंच चुकी है. भारत यहां तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. भारत इस दौरे पर कई बार युवा खिलाड़ियों को मौका देता है. देखते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं

सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सिकंदर रजा इस सूची में सबसे ऊपर हैं. सिकंदर रजा ने भारत के खिलाफ 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इनमें उन्होंने 194 रन बनाए हैं. उनका औसत 17.63 का है. और स्ट्राइक रेट 115.47 का. सिकंदर भारत के खिलाफ कोई शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

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अभिषेक शर्मा

भारत की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं. शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में 179 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक है. अभिषेक का औसत 35.80 और स्ट्राइक-रेट 177.22 का है. साल 2024 में जिम्बाब्वे के दौरे पर ही अभिषेक ने अपने अंतरराष्ट्रीय सफर का आगाज किया था.

चामू चिबाबा

चामू चिबाबा भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ सात टी20 इंटरनेशनल मैचों में 172 रन बनाए हैं. उनका औसत भारत के खिलाफ 24.57 का है. और उनका स्ट्राइक-रेट 104.24 का है.

शुभमन गिल

शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 170 रन बनाए हैं. गिल का जिम्बाब्वे के खिलाफ औसत 42.50 का और स्ट्राइक-रेट 125.92 का है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

ब्रायन बेनेट

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने भारत के खिलाफ छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 33.60 के औसत और 152.72 के स्ट्राइक-रेट से 168 रन बनाए हैं. भारत के खिलाफ उनका सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल स्कोर 97* है. बेनेट ने भारत के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी लगाई है.