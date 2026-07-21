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IND vs ZIM में T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने टॉप 5 बल्लेबाज, कौन है लिस्ट में सबसे ऊपर

भारतीय टीम गुरुवार, 23 जुलाई को टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से पहले हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 21, 2026, 02:46 PM IST

Published On Jul 21, 2026, 02:46 PM IST

Last UpdatedJul 21, 2026, 02:46 PM IST

abhishek sharma

आयरलैंड और इंग्लैंड में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के दौरे पर पहुंच चुकी है. भारत यहां तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगा. भारत इस दौरे पर कई बार युवा खिलाड़ियों को मौका देता है. देखते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं

सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सिकंदर रजा इस सूची में सबसे ऊपर हैं. सिकंदर रजा ने भारत के खिलाफ 11 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इनमें उन्होंने 194 रन बनाए हैं. उनका औसत 17.63 का है. और स्ट्राइक रेट 115.47 का. सिकंदर भारत के खिलाफ कोई शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

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अभिषेक शर्मा

भारत की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं. शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में 179 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक है. अभिषेक का औसत 35.80 और स्ट्राइक-रेट 177.22 का है. साल 2024 में जिम्बाब्वे के दौरे पर ही अभिषेक ने अपने अंतरराष्ट्रीय सफर का आगाज किया था.

चामू चिबाबा

चामू चिबाबा भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ सात टी20 इंटरनेशनल मैचों में 172 रन बनाए हैं. उनका औसत भारत के खिलाफ 24.57 का है. और उनका स्ट्राइक-रेट 104.24 का है.

शुभमन गिल

शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 170 रन बनाए हैं. गिल का जिम्बाब्वे के खिलाफ औसत 42.50 का और स्ट्राइक-रेट 125.92 का है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

ब्रायन बेनेट

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने भारत के खिलाफ छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 33.60 के औसत और 152.72 के स्ट्राइक-रेट से 168 रन बनाए हैं. भारत के खिलाफ उनका सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल स्कोर 97* है. बेनेट ने भारत के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी लगाई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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