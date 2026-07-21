IND vs ZIM Head To Head: टीम इंडिया या जिम्बाब्वे? हेड टू हेड मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा है भारी

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से शुरु होने वाला है. जिसकी तैयारी में दोनों ही टीमें जुट गई हैं. एक तरफ जहां भारतीय टीम अपने पिछले 2 टी20 सीरीज में बुरी तरह से हारकर इस दौरे पर आ रही है.वहीं जिम्बाब्वे के घर पर बांग्लादेश के हाथों टी20 सीरीज में 2-1 से हार का मुंह देखना पड़ा है. ऐसे में भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमें सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. आइए जानते हैं कि हेड टू हेड के आंकड़े में किस टीम का पलड़ा भारी है.

भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड टू हेड

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इतिहास का पहला मुकाबला साल 2010 में खेला गया था. इसमें टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया था. जिसके बाद से अबतक दोनों ही टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 11 और जिम्बाब्वे को 3 मुकाबले में जीत मिली है. ऐसे में सिर्फ नजर आ रही है कि दोनों टीमों की टक्कर में भारत का पलड़ा भारी है. मगर टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हारने के बाद जिम्बाब्वे को हल्के में बिल्कुल नहीं लेगी.

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जिम्बाब्वे में कैसा रहा है रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के मैदान पर दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 12 मैच खेले गए हैं. इसमें टीम इंडिया को 9 मैच में जीत मिली है. वहीं 3 मुकाबले में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा है. जिम्बाब्वे अपने घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ आंकड़े बेहतर करना चाहेगी. वहीं भारतीय टीम अपने दबदबे को कायम रखने की पूरी कोशिश करेगी.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम : श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि विश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर)

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मैडेंडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा