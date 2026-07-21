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IND VS ZIM: कब और कहां देख पाएंगे भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज, यहां जानें पूरी डिटेल

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया जिम्बाब्वे के साथ खेलते हुए नजर आएगी. 3 टी20 मैचों की सीरीज 23 जुलाई से शुरु होगी. जिसका आखिरी मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 21, 2026, 01:23 PM IST

Published On Jul 21, 2026, 01:23 PM IST

Last UpdatedJul 21, 2026, 01:23 PM IST

भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के बाद पहली बार आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली. जिसमें भारत को बुरी तरह से 2-0 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली. जिसमें इंडिया ने बड़ी आसानी से भारत को 4-0 से हरा दिया. श्रेयस अय्यर के अगुवाई वाली टीम अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसमें कप्तान अय्यर बतौर कप्तान पहली सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे.

कब और कहां खेला जाएगी सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे की 3 मैचों टी20 सीरीज 23 जुलाई से शुरु होगी. सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और आखिरी मुकाबला रविवार को 26 जुलाई को खेला जाएगा. ये सारे मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होगा. वहीं भारतीय समयानुसार तीनों मैच शाम 4.30 बजे शुरु होंगे. इंग्लैंड दौरे में हार के बाद भारतीय टीम टी20 में दमदार वापसी करना चाहेगी.

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फैंस यहां देख पाएंगे मुकाबले

3 मैचों की टी20 सीरीज को फैंस टीवी पर यूनाइट8 स्पोर्ट्स एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. वहीं फोन पर इसका लाइव प्रसारण फैनकोड पर होगा.

जिम्बाब्वे पहुंची अय्यर की टीम

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद श्रेयस अय्यर की टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई हैं. जहां टीम सीरीज पर 3-0 से कब्जा करना की कोशिश करेगी. इस दौरे पर बिल्कुल नया कोंचिग स्टाफ नजर आने वाला है. भारत के हेड कोच गौतम गंभीर इस दौरे पर टीम के साथ नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी में नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण कोंचिग का जिम्मा संभालेंगे. इस सीरीज पर आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. जिसमें वैभव सूर्यवंशी,यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम : श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि विश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर)

भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मैडेंडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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