IND vs NZ: वनडे में हार के बाद T20I सीरीज में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड, कैसे हैं आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 21 जनवरी से हो रहा है. भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी.

January 19, 2026 6:25 PM IST

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया. भारत में पहली बार कीवी टीम ने वनडे सीरीज जीती. अब दोनों टीमों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा. और सीरीज का आखिरी मैच 31 जनवरी को होगा. वनडे सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के सामने टी20 सीरीज की चुनौती होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की यह आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगी. वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज काफी अहम होने वाली है.

भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सह-मेजबान है. और वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाली यह सीरीज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के लिए काफी अहम होने वाली है. भारत अगर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वर्ल्ड कप में वह बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगा.

सीरीज के रोमांचक रहने की उम्मीद

टी20 फॉर्मेट भारत को रास आता है. इस फॉर्मेट में भारत ने हालिया वक्त में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. अपनी धरती पर टीम इंडिया और खतरनाक हो जाती है. लेकिन न्यूजीलैंड ने जो प्रदर्शन वनडे में किया है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. और इसी वजह से इस टी20 सीरीज के भी बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है.

अब तक कितने मैच खेले गए

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. भारत ने इसमें से 14 में जीत हासिल की है. वहीं न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं. एक मुकाबला टाई रहा है. वहीं एक मैच बेनतीजा रहा था. वहीं भारत की मैच करें तो दोनों टीमों के बीच भारत में कुल 11 टी20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं जिसमें से सात मैच भारत ने जीते हैं. और चार में न्यूजीलैंड टीम विजेता रही है.

मैचभारत जीतान्यूजीलैंड जीताटाई/बेनतीजा
भारत में11740
न्यूजीलैंड में137 (2 सुपर ओवर में)41/1
तटस्थ मैदानों पर2020
कुल रिकॉर्ड2614101/1

भारत और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

टी20 सीरीज के शेड्यूल पर गौर करें तो पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में, दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर में, तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में, चौथा मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में, और पांचवां मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में रखा जाएगा. सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे.

मैचतारीखसमयमैदान
1भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला T20I21 जनवरी, 20267:00 PMनागपुर
2भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा T20I23 जनवरी, 20267:00 PMरायपुर
3भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा T20I25 जनवरी, 20267:00 PMगुवाहाटी
4भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा T20I28 जनवरी, 20267:00 PMविशाखापत्तनम
5भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां T20I31 जनवरी, 20267:00 PMतिरुवनंतपुरम

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20 के लिए), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कोनवे, बेवन जेकब्स, टिम रॉबिनसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैक फॉक्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जेकब डफी, काइल जेमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी.

