बर्मिंघम। एल्डोस पॉल की अगुआई में भारत ने रविवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष त्रिकूद स्पर्धा स्पर्धा में पहले दो स्थान पर कब्जा जमाकर इतिहास रचा। पॉल के स्वर्ण पदक के अलावा केरल के उनके साथी एथलीट अब्दुल्ला अबूबाकर ने भी इस स्पर्धा का रजत पदक जीता।

पॉल ने अपने तीसरे प्रयास में 17.03 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय की। अबूबाकर 17.02 मीटर के प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अबूबाकर ने अपने पांचवें प्रयास में यह दूरी तय की। बरमूडा के जाह-एनहाल पेरिनचीफ ने 16.92 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता।

WHAT A W?W JUMP!!?#EldhosePaul creates history by winning ??’s 1st ever GOLD in Men’s Triple Jump at #CommonwealthGames ?

With the best effort of 17.03m he leaves everyone in awe of his stunning jump ??#Cheer4India#India4CWG2022

1/1 pic.twitter.com/TN5bD57AUf

— SAI Media (@Media_SAI) August 7, 2022