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Commonwealth Table Tennis 2026: भारतीय महिलाओं का धमाकेदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से दी शिकस्त

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 के दूसरे स्टेज के ग्रुप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का संघर्ष करते हुए 3-2 से जीत दर्ज कर ली. टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम की यह लगातार तीसरी जीत है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 28, 2026, 10:33 PM IST

Published On Jul 28, 2026, 10:33 PM IST

Last UpdatedJul 28, 2026, 10:33 PM IST

भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे चरण के ग्रुप मुकाबले में मजबूत प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का संघर्ष करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की. सुतीर्था मुखर्जी ने दबाव के बीच शानदार वापसी करते हुए अहम मुकाबला जीता, जबकि यशस्विनी घोरपड़े ने निर्णायक मैच में धैर्य बनाए रखते हुए भारत को जीत दिलाई.

भारत की शुरुआत रही खराब

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यशस्विनी को यांगजी लियू के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद श्रीजा अकुला ने कड़ा मुकाबला जीतकर भारत की वापसी कराई. उन्होंने मिन युंग जी को 12-10, 7-11, 11-5, 11-9 से हराकर स्कोर 1-1 कर दिया.

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सुतीर्था ने तीसरे मुकाबले में जुझारूपन दिखाया. वह कॉन्स्टेंटिना सिहोगियोस के खिलाफ 1-2 से पिछड़ रही थीं. लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 9-11, 8-11, 11-8, 13-11 से जीत दर्ज की और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई. चौथे मुकाबले में हालांकि लियू ने श्रीजा को 11-8, 11-5, 11-5 से हराकर ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर ला दिया.

यशस्विनी ने दिलाई जीत

निर्णायक मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने युंग जी को सीधे गेमों में हराकर भारत को 3-2 की जीत दिलाई और टूर्नामेंट में टीम का विजयी अभियान जारी रखा. भारतीय महिला टीम ने इससे पहले श्रीलंका को 3-0 से हराकर पदक की दौड़ में अपनी जगह पक्की कर ली थी. अब ग्रुप एफ में भारत का सामना बुधवार को कनाडा से होगा.

सिंगापुर से जीता मलेशिया

महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंगापुर की टीम को मलेशिया ने 3-0 से हरा दिया. इससे पहले सिंगापुर ने पहले चरण के लीग मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 3-2 की करीबी जीत हासिल की थी. मलेशिया की ऐ शिन टी, करेन इये अनाक डिक और ऐलिस ली सियान चांग ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर सिंगापुर का सफाया किया. ग्रुप चरण के अन्य मुकाबलों में इंग्लैंड ने मालदीव को 3-0 से हराया, जबकि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को इसी अंतर से मात देकर नॉकआउट दौर में पहुंचने की अपनी उम्मीदें मजबूत कर लीं.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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