IND VS PAK: भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को चटाई धूल, एशिया कप में आठ विकेट से रौंदा

भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 93 रन पर ढेर कर दिया और उसके बाद 10.1 ओवर में दो विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया.

INDW VS PAKW: गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद वृंदा दिनेश के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से रौंद डाला. पहले मैच में यूएई के खिलाफ हार के बाद राधा यादव की कप्तानी वाली भारत ए टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की.

महज 93 रन पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम

पाकिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के आगे सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम 18.5 ओवर में 93 रन पर ढेर हो गई. पाकिस्तान की टीम के सिर्फ तीन बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके. शवाल जुल्फिकार ने 23 रन, गुलरुख ने 21 रन और अनोशा नासिर ने 17 रन का योगदान दिया.

भारत के लिए साइमा ठोकर ने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए. कप्तान राधा यादव ने तीन ओवर में 11 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. वहीं प्रेमा रावत ने भी तीन ओवर में 16 रन देकर दो विकेट चटकाए. मिन्नू मनी ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा.

