Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • india women highest t20i score against pakistan t20 world cup 2026 Smriti Mandhana Harmanpreet Kaur

टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया महिला T20I इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

India Women Highest T20I Score Against Pakistan: महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में भारत ने इतिहास रच दिया. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने टी20आई इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. जिसमें स्मृति मंधाना के 68 रन ने अहम भूमिका निभाई है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 14, 2026, 10:14 PM IST

Published On Jun 14, 2026, 10:14 PM IST

Last UpdatedJun 14, 2026, 10:14 PM IST

भारत ने महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच दिया. भारत ने महिला T20I क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. रविवार को एजबेस्टन में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. जिसमें उपकप्तान स्मृति मंधाना के बल्ले से धमाकेदार पारी देखने को मिली.

भारत की शुरुआत रही थी खराब

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (6) ने पहली गेंद पर छक्के के साथ मुकाबले की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गईं. इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज (1) मैदान पर उतरीं, लेकिन स्मृति मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही जुटा सकीं. भारत ने महज 18 के स्कोर तक अपने दो विकेट खो दिए थे. यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 91 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

मंधाना 44 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 68 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. कुछ देर बाद टीम ने भारती फुलमाली (1) का विकेट भी गंवा दिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर 35 गेंदों में 4 चौकों के साथ 36 रन बनाकर आउट हुईं. भारत ने 16.2 ओवरों में 123 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष के साथ 21 गेंदों में 45 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. टीम इंडिया ने 19वें ओवर से 23 रन, जबकि 20वें ओवर से 15 रन जुटाए. ऋचा 17 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुईं. जबकि दीप्ति ने 9 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए. विपक्षी खेमे से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट हासिल किए. तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने 1-1 विकेट निकाला.

इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल के साथ मैदान पर उतरी है.

वहीं, पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब और सादिया इकबाल शामिल हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड', ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय

हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड', ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय
IND VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जारी रखी नो-हैंडशेक पॉलिसी, टॉस के दौरान नहीं मिलाया हाथ

IND VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जारी रखी नो-हैंडशेक पॉलिसी, टॉस के दौरान नहीं मिलाया हाथ

IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

T20 WC में आज भारत- पाकिस्तान का 'महामुकाबला', हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कब और कहां देखें ?

T20 WC में आज भारत- पाकिस्तान का 'महामुकाबला', हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कब और कहां देखें ?

Latest News

ind-vs-pak-t20-1

हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड', ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय
ind-vs-pak-t20-3

IND VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जारी रखी नो-हैंडशेक पॉलिसी, टॉस के दौरान नहीं मिलाया हाथ

ind-vs-pak-69

IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

vaibhav-sooryavanshi-36

आठ घंटे प्रैक्टिस, रोजाना लगभग 100 ओवर बल्लेबाजी... वैभव के कोच ने खोला बड़ा राज

nitish-reddy-12

VIDEO: नितीश रेड्डी ने मां के फोन के बाद रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, BCCI ने शेयर किया वीडियो
australia-win-5

Fifa World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा उलटफेर, एकतरफा मुकाबले में तुर्की को 2-0 से हराया

Editor's Pick

india women highest t20i score against pakistan t20 world cup 2026 Smriti Mandhana Harmanpreet Kaur

टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया महिला T20I इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर