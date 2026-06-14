टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया महिला T20I इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच दिया. भारत ने महिला T20I क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. रविवार को एजबेस्टन में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. जिसमें उपकप्तान स्मृति मंधाना के बल्ले से धमाकेदार पारी देखने को मिली.

भारत की शुरुआत रही थी खराब

भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (6) ने पहली गेंद पर छक्के के साथ मुकाबले की शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गईं. इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज (1) मैदान पर उतरीं, लेकिन स्मृति मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 15 गेंदों में सिर्फ 12 रन ही जुटा सकीं. भारत ने महज 18 के स्कोर तक अपने दो विकेट खो दिए थे. यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 91 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया.

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मंधाना 44 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 68 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. कुछ देर बाद टीम ने भारती फुलमाली (1) का विकेट भी गंवा दिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर 35 गेंदों में 4 चौकों के साथ 36 रन बनाकर आउट हुईं. भारत ने 16.2 ओवरों में 123 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से दीप्ति शर्मा ने ऋचा घोष के साथ 21 गेंदों में 45 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. टीम इंडिया ने 19वें ओवर से 23 रन, जबकि 20वें ओवर से 15 रन जुटाए. ऋचा 17 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुईं. जबकि दीप्ति ने 9 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए. विपक्षी खेमे से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट हासिल किए. तस्मिया रुबाब और रामीन शमीम ने 1-1 विकेट निकाला.

इस मैच में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल के साथ मैदान पर उतरी है.

वहीं, पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब और सादिया इकबाल शामिल हैं.