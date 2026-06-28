लॉर्ड्स में कंगारुओं ने फिर तोड़ा फैंस का दिल, भारत को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से किया बाहर

महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने से भारतीय टीम चूक गई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है. जबकि ‘ग्रुप-बी’ से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज अगले दौर में पहुंची हैं.

हरमनप्रीत कौर ने खेली थी कप्तानी पारी

रविवार को लॉर्ड्स में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 170 रन बनाए. स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 55 गेंदों में 66 रन की साझेदारी की. शेफाली 26 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 34 रन बनाकर आउट हुईं. जिसके बाद मंधाना ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ दूसरे विकेट के लिए 17 रन जुटाए. मंधाना ने 37 गेंदों में 6 चौकों के साथ 38 रन की पारी खेली. भारतीय टीम ने 83 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रोड्रिगेज के साथ तीसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 64 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

Add Cricket Country as a Preferred Source

जेमिमा 34 के स्कोर पर रिटायर्ड आउट हुईं. जबकि कप्तान कौर ने 27 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. हरमनप्रीत ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. जिसके साथ वह ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गईं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने 2 विकेट हासिल किए.

गार्डनर-पेरी ने किया कमाल

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने महज 4 के स्कोर पर जॉर्जिया वोल (4) के रूप में शुरुआती विकेट गंवा दिया था. लेकिन इसके बाद फीबी लिचफील्ड ने बेथ मूनी के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 50 रन जोड़कर टीम को संभाला.

लिचफील्ड ने 25 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 24 रन बनाए. कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन पर बेथ मूनी (22) का विकेट भी खो दिया. यहां से एलिस पेरी ने एश्ले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 57 गेंदों में 100 रन जुटाकर मैच भारत से छीन लिया. पेरी ने 38 गेंदों में 8 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. जबकि गार्डनर ने 29 गेंदों में 3 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 53 रन बनाए. भारत के लिए श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए. दीप्ति शर्मा और रेणुका ठाकुर को 1-1 विकेट हाथ लगा.