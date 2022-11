ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम दिसंबर में भारत के दौरे पर आएगी. इस दौरान भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने शुक्रवार को सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच नौ दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि पांचवां और आखिरी टी-20 मैच 20 दिसंबर को होगा. सभी मैच मुंबई में खेले जाएंगे.

सीरीज का पहला और दूसरा मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं तीसरा, चौथा और पांचवां मैच सीसीआई ब्रेब्रॉन स्टेडियम में होंगे.

?NEWS?: Schedule for senior women’s Australia tour of India announced. #TeamIndia is set to play 5⃣ T20Is in the month of December in Mumbai. #INDvAUS

More details ?https://t.co/MEjisHih9X

— BCCI Women (@BCCIWomen) November 18, 2022