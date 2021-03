India Women vs South Africa Women, 3rd ODI: साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में डकवर्थ लुईस नियम के तहत 6 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान मिताली राज ने 50 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रन की पारी खेली. इसी के साथ मिताली राज ने इतिहास रच दिया.

मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं. उनसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स ने ये कारनामा किया था.

मिताली राज द्वारा इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें बधाई दी है. मास्टर-ब्लास्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मिताली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने पर बहुत-बहुत बधाई. शानदार उपलब्धि.”

सचिन तेंदुलकर के अलावा मिताली राज को आईसीसी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए शुभकामनाएं दी हैं.

India set South Africa a target of 249

Who will come out on top in the second innings? #INDvSA pic.twitter.com/GgnyHokxhe

— ICC (@ICC) March 12, 2021