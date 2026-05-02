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टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, नंदनी शर्मा को पहली बार मिला मौका

भारतीय टीम 14 जून को टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 02, 2026, 05:27 PM IST

Published On May 02, 2026, 05:27 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 05:27 PM IST

India women team

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India Women’s T20 World Cup Squad: टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप में मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम 14 जून को टी-20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में होना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से होगी और फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा. भारतीय टीम में पहली बार नंदनी शर्मा को मौका दिया गया है. नंदनी शर्मा ने वीमेंस प्रीमियर लीग में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है. प्रतिका रावल को इस टीम में नहीं चुना गया है, वहीं यास्तिका भाटिया टीम में जगह बनाने में कामयाब रही. अमनजोत कौर अगले चार से पांच महीने तक क्रिकेट के मैदान से दूर हैं.

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भारतीय महिला टीम का फुल स्क्वाड:

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया, फुलमाली, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी

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महिला टी-20 विश्व कप में टीम इंडिया का शेड्यूल

14 जून: भारत बनाम पाकिस्‍तान
17 जून: भारत बनाम नीदरलैंड
21 जून: भारत बनाम साउथ अफ्रीका
25 जून: भारत बनाम बांग्‍लादेश
28 जून: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया

हमने अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने की कोशिश की है: अमिता शर्मा

भारतीय महिला टीम की चीफ सेलेक्टर अमिता शर्मा ने कहा, हमने अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने की कोशिश की है जो हाल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज के दौरान एक समस्या थी.

अपने खिलाड़ियों का आकलन सिर्फ एक सीरीज के आधार पर नहीं करूंगी: हरमनप्रीत

वहीं टीम के ऐलान के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, मैं अपने खिलाड़ियों का आकलन सिर्फ एक सीरीज के आधार पर नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने कई बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, यह कोई कम अनुभवी टीम नहीं है. उन्होंने कहा कि यही टीम टी-20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ टी-20 सीरीज भी खेलेगी.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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