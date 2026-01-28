This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
अभिषेक शर्मा ने 'गोल्डन डक' के साथ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, इस लिस्ट में हुए शामिल
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा को भारत की इनिंग की पहली बॉल पर मैट हेनरी ने अपना शिकार बनाया.
भारत और न्यूजीलैंड की टीम बुधवार को चौथे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके. अभिषेक शर्मा इस मैच में गोल्डन डक का शिकार बने. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा को भारत की इनिंग की पहली बॉल पर मैट हेनरी ने अपना शिकार बनाया. हेनरी की गेंद पर डेवॉन कोनवे ने उनका कैच लपका. हेनरी की फुलर गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, अभिषेक ने आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर गेंद हवा में काफी ऊपर गई गेंद, डीप थर्ड पर तैनात कॉन्वे ने आगे की ओर गोता लगाकर शानदार कैच लपका. गोल्डन डक पर आउट होने के साथ अभिषेक शर्मा भारत के पांचवें बल्लेबाज बने हैं, जो टी-20 इंटरनेशनल में पारी की पहली बॉल पर आउट हुए हैं.
T20I पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज
केएल राहुल बनाम ज़िम्बाब्वे हरारे 2016
पृथ्वी शॉ बनाम श्रीलंका कोलंबो आरपीएस 2021
रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज बैसटेरे 2022
संजू सैमसन बनाम न्यूजीलैंड गुवाहाटी 2026
अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड विजाग 2026
मैट हेनरी ने बनाया खास रिकॉर्ड
मैट हेनरी एक सीरीज़ में दो बार पारी की पहली गेंद पर विपक्षी बल्लेबाज़ को आउट करने वाले दूसरे गेंदबाज़ हैं. उन्होंने गुवाहाटी में सैमसन को और विशाखापत्तनम में अभिषेक शर्मा को आउट किया. ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज़ स्वीडन के अब्दुल नासिर बलूच थे, जिन्होंने 2023 में नॉर्डिक ट्वेंटी20 कप में ऐसा किया था.
न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 216 रन का टारगेट
टिम सिफर्ट की तूफानी अर्धशतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट पर 215 रन बनाए. सिफर्ट ने 36 गेंदों पर 62 रन की पारी में सात चौके, तीन छक्के लगाए. आखिरी ओवरों में डैरिल मिचेल (नाबाद 39 रन, 18 गेंद) ने तूफानी पारी खेली. न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 216 रन का टारगेट रखा है.