आईसीसी महिला विश्व कप स्थगित होने से परेशान नहीं हैं मिताली राज

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी महिला वनडे विश्व कप को 2021 से 2022 स्थगित किए जाने से परेशान नहीं है। सीनियर भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि इस स्थिति के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं।

मिताजी जो कि 2022 तक 39 साल की हो जाएंगी, उन्होंने ट्विटर के जरिए आईसीसी के महिला वनडे विश्व कप को स्थगित किए जाने के फैसला पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

There’s always a positive to take out of any situation , in this case too , I say more time for planning and preparations . Same vision , same goal #WorldCup2022 https://t.co/Cuq9kbQuA4 — Mithali Raj (@M_Raj03) August 7, 2020

राज ने लिखा, “किसी भी स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्म होता है, इस मामले में भी ऐसा है, मैं कहूंगी कि तैयारी और आयोजन के लिए ज्यादा समय मिला। हमारा लक्ष्य और नजरिया वही है।”

Gutted to know that the World Cup has been rescheduled. But, I guess, sometimes we have to step back and look at the bigger picture. Hope things get back to normal real soon. #hopeandstrength https://t.co/6PsBiZ92gZ — Shikha Pandey (@shikhashauny) August 7, 2020

कप्तान के अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के और सदस्यों ने भी आईसीसी के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय गेंदबाज शिखा पांडे ने लिखा, “ये जानकर दुख हुआ कि विश्व कप को स्थगित कर दिया है। लेकिन शायद, हमें यहां एक कदम पीछे लेकर बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे।”

Things change but it is time to think now about the future. Mission 2022 begins today. https://t.co/zoelSWpy9E — Poonam Yadav (@poonam_yadav24) August 7, 2020

आईसीसी के प्रमुख अधिकारी मनु साहनी ने कहा, “हमने हर प्रतिस्पर्धी देश के खिलाड़ियों को विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करने का पूरा मौका देने के लिए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।”