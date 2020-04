पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के सबसे सफलतम कप्‍तानों में से एक हैं. बेहद गंभीर परिस्थिति में भी ठंडे दिमाग से निर्णय लेना धोनी की काबिलियत है. यही वजह है कि फैन्‍स उन्‍हें कैन्‍टन कूल भी कहते हैं. शनिवार को पूर्व इंग्लिश कप्‍तान केविन पीटरसन ने धोनी के साथ एक तस्‍वीर पोस्‍ट करते हुए उनका मजाक बनाने का प्रयास किया, जिसके बाद वो भारतीय फैन्‍स के निशाने पर आ गए.

दरअसल, केविन पीटरसन द्वारा पोस्‍ट की गई फोटो में वो बल्‍लेबजी कर रहे हैं जकि धोनी ग्‍लव्‍स पहने फील्‍डिंग पर हैं. फोटो में पीटरसन धोनी को अपने हाथ से कहीं देखने के लिए इशारा करते हुए नजर आते हैं. पीटरसन ने फोटो के साथ कैप्‍शन लिखा, “धोनी, तुम लोग उस जगह फील्डिर क्‍यों नहीं लगाते हो. तुम लोगों के खिलाफ रन बनान काफी आसान है.”

इस उपहास से नाराज धोनी ने फैन्‍स ने केविन पीटरसन की जमकर क्‍लास लगाई. एक फैन ने यहां तक लिखा कि वनडे में पीटरसन नौ बर शून्‍य पर आउट हुए हैं और हर बार ऐसा भारत के खिलाफ बल्‍लेबाजी के दौरान ही हुआ. इसी तरह एक अन्‍य फैन ने लिखा कि पार्ट टाइम बॉलर विराट कोहली भी तुम्‍हारी विकेट ले चुके हैं.

Even part timer virat kohli also has your wicket

Interestingly all 7 ducks of Kevin Pietersen in one day cricket has come against India

RT coz nobody will tell you this.

