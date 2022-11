पहला मैच बारिश में धुलने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे T20I में मेजबान न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए शनिवार को माउंट मॉन्गानुई पहुंच गई। यहां पहुंचने पर टीम इंडिया का पारंपरिक ‘माओरी’ स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें और वीडियो BCCI ने शेयर की हैं। माओरी स्वागत समारोह में भाषण, नृत्य, गायन और ‘होंगी (माओरी अभिवादन का तरीका जिसमें लोग अपनी नाक से दूसरे की नाक को दबाते हैं)’ शामिल होता हैं।

बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और सलामी बल्लेबाज इशान किशन माओरी स्वागत समारोह के दौरान संगीत की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के थिरकता देख कार्यवाहक कोच VVS लक्ष्मण को हंसते हुए देखा जा सकता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के शुरूआती मुकाबले के बारिश की भेंट चढ़ने के बाद भारतीय टीम रविवार को दूसरे T20I मैच के लिए तैयार है। इस मैच के लिए भी हालांकि मौसम का पूर्वानुमान बहुत अच्छा नहीं है।

? ? Snapshots from #TeamIndia‘s traditional welcome at Mt. Maunganui

