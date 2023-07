Ind vs WI: वॉलीबॉल खेलते नजर आए कोहली, बीच पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की मस्ती, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज में है. टीम इंडिया के अधिकांश खिलाड़ी वेस्टइंडीज पहुंच चुके हैं. वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने समुद्र किनारे जमकर मस्ती की है. टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली सहित सभी प्लेयर्स बीच पर वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई ने टीम इंडिया के प्लेयर्स का वीडियो शेयर किया है, जिसमें विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और बाकी प्लेयर्स को वॉलीबॉल खेलते देखा जा रहा है. इशान किशन इस दौरान मोबाइल से वीडियो भी बनाते नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई ने भी इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि इशान किशन ने इस वीडियो को शूट किया है.

Ishan Kishan takes over the camera to shoot #TeamIndia's beach volleyball session in Barbados ??

How did Ishan - the cameraman - do behind the lens ?#WIvIND | @ishankishan51 pic.twitter.com/ZZ6SoL93dF

— BCCI (@BCCI) July 3, 2023