भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने जया भारद्वाज के साथ 1 जून को आगरा में सात फेरे लिए। ये शादी समारोह आगरा के पांच सितारा होटल जेपी पैलेस में आयोजित हुआ जिसमें दीपक और जया के परिवारवालों के अलावा शहर के कुछ जाने-माने लोग भी शामिल हुए। दीपक चाहर की शादी में उनके चचेरे भाई और क्रिकेटर राहुल चहर ने भी शिरकत की।

Happy married life Deepak Chahar, all the best for the next innings in the life. pic.twitter.com/utGUS9Dn1i

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 1, 2022