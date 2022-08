नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट का घरेलू सत्र आठ सितंबर से शुरू होगा में भी छह महीने के दौरान सभी आयु वर्ग और प्रारूप में कुल मिलाकर 1500 से ज्यादा मैच खेले जायेगे। बीसीसीआई ने सोमवार को घरेलू मैचों का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि दलीप ट्रॉफी को फिर से पुराने क्षेत्रीय प्रारूप में खेला जायेगा जबकि इस कैलेंडर में ईरानी ट्रॉफी के आयोजन का भी जिक्र है।

यहां जारी मीडिया विज्ञप्ति में जय शाह ने बताया, ‘‘ घरेलू सत्र की शुरुआत प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी के पूर्ण आयोजन के साथ होगी। इसमें ईरानी कप की वापसी भी होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दलीप ट्रॉफी (आठ से 25 सितंबर) छह क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, मध्य, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर) के बीच नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी।’’

बीसीसीआई पिछले कुछ सत्र से दलीप ट्रॉफी को क्षेत्रीय आधार पर कराने की जगह इंडिया ‘रेड, ब्लू और ग्रीन’ टीमों के साथ करा रहा था। क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी के साथ इसमें मौजूद पांच क्षेत्रों (टीमों) के साथ पूर्वोत्तर का एक अतिरिक्त क्षेत्र होगा।

लाल गेंद के इन दोनों टूर्नामेंटों के बाद सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी (11 अक्टूबर से पांच नवंबर) और विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय प्रतियोगिता (12 नवंबर से दो दिसंबर) का आयोजन होगा। सफेद गेंद (सीमित ओवरों के मुकाबले) के इन दोनों टूर्नामेंटों में 38 टीमें होगी जिसमें आठ-आठ टीमों की तीन और सात-सात टीमों की दो ग्रुप होगी।

