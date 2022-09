एशिया कप 2022 के फाइनल के दौरान भारतीय फैंस के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। रविवार को दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टूर्नमेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया की जर्सी पहनकर आए भारतीय फैंस को मैच देखने के लिए स्टेडियम में एंट्री नहीं दी गई।

भारतीय क्रिकेट टीम के फैन ग्रुप भारत आर्मी ने भारतीय फैंस की उदासी को साझा किया है। फैंस बता रहा है कि भारतीय जर्सी पहनकर उन्हें स्टेडियम में जाने से रोका गया। भारत आर्मी से बात करते हुए फैन ने अपना दुख बताते हुए कहा कि पुलिस वालों ने भारतीय जर्सी पहनने वालों को धक्का दिया और कहा कि स्टेडियम में एंट्री के लिए या तो पाकिस्तानी जर्सी पहनो या श्रीलंका की।

? SHOCKING TREATMENT as The Bharat Army and other Indian Cricket Fans told they can not enter the stadium wearing ‘India jerseys’! #BharatArmy #PAKvSL pic.twitter.com/5zORYZBcOy

— The Bharat Army (@thebharatarmy) September 11, 2022