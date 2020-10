शुक्रवार को नई दिल्ली में दिल की सर्जरी करवाने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) की हालत अब ठीक है। कपिल देव की कप्तानी में खेल चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी।

साल 1983 के विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने पूर्व कप्तान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, “ऑपरेशन के बाद कपिल पाजी अभी ठीक हैं और अपनी बेटी आमया के साथ बैठे हैं। जय माता दी।”

Kapil Pa ji is OK now after his operation and sitting with his daughter AMYA. Jai mata di.@therealkapildevpic.twitter.com/K5A9eZYBDs

— Chetan Sharma (@chetans1987) October 23, 2020