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गोल्ड पर भारत का दोहरा निशाना! कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचीं भारतीय पुरुष और महिला टीमें

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. अब गोल्ड मेडल के मैच में भारत की दोनों टीमों का मैच मलेशिया से होगा.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 29, 2026, 09:15 PM IST

Published On Jul 29, 2026, 09:15 PM IST

Last UpdatedJul 29, 2026, 09:15 PM IST

भारत की पुरुष और महिला टीम ने बुधवार को यहां 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अपने-अपने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम ने एकतरफा मुकाबले में इंग्लैंड को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता में अपना अजेय अभियान जारी रखा.

मनुष शाह ने दिलाई भारत को अच्छी शुरुआत

मनुष शाह ने कॉनर ग्रीन को 11-9, 11-9, 11-6 से हराकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई. इसके बाद दुनिया के 38वें नंबर के खिलाड़ी मानव ठक्कर ने बायीं आंख के ऊपर 13 टांके होने के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए जोसेफ हंटर को 11-8, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी.

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अनुभवी हरमीत देसाई ने बेंजामिन पिगॉट को 11-5, 11-5, 11-5 से हराकर भारत की 3-0 की जीत सुनिश्चित की. भारतीय पुरुष टीम को पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा.

महिला टीम भी पहुंची फाइनल

महिला टीम को हालांकि कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन उसने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया. राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता श्रीजा अकुला ने चियुक लाम जैस्मिन वोंग को 11-6, 11-3, 11-9 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई. इंग्लैंड की टिन-टिन हो ने यशस्विनी घोरपड़े को 11-9, 11-6, 11-7 से हराकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

इसके बाद सिंड्रेला दास ने ऐना ग्रीन को 11-7, 11-4, 11-9 से हराकर भारत को फिर बढ़त दिलाई. चौथे मुकाबले में श्रीजा ने टिन-टिन हो को पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 5-11, 11-6, 8-11, 11-9 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की. पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में अब भारत का सामना मलेशिया से होगा.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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