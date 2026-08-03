Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

भारत के खिलाफ भारत में ही खेलेंगे भारतीय मूल के नील पटेल! ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम का हुआ ऐलान

Australia Under-19 Squad Announced: भारत के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें भारतीय मूल के नील पटेल को भी जगह दी गई है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 03, 2026, 08:35 PM IST

Published On Aug 03, 2026, 08:35 PM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 08:35 PM IST

भारत के खिलाफ मल्टी-फॉर्मेट दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम का ऐलान हो गया है. जिसमें भारतीय मूल के नील पटेल को भी जगह मिली है. नील अब भारत में भारत के खिलाफ ही खेलते हुए नजर आएंगे. वहीं इस टीम की कमान तेज गेंदबाज विल बायरोम और केसी बार्टन संभालेंगे. ऑस्ट्रेलिया के इस भारत दौरे पर राजकोट और अहमदाबाद में तीन 50-ओवरों के मैच और दो चार-दिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे.

नील पटेल को मिली टीम में जगह

भारतीय मूल के नील पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कैलेंडर ईयर में सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेड में 1,000 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बने थे. तो दूसरी तरफ, बायरोम और बार्टन टीम के ऐसे दो सदस्य हैं. जिन्होंने इस साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. उस समय 17 वर्षीय बायरोम ने 10.50 की औसत से 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि बार्टन ने चार विकेट अपने नाम थे, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को इंग्लैंड के हाथों 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

‘क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया’ के नेशनल डेवलपमेंट हेड सोन्या थॉम्पसन ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को हमारे पाथवेज प्रोग्राम के तहत उनके विकास को जारी रखने का मौका देते हुए बहुत खुशी हो रही है. भारत का दौरा करना और मुश्किल हालात में मजबूत टीमों के खिलाफ खेलना एक बेशकीमती अनुभव होगा। इससे खिलाड़ियों की तकनीक और मानसिक मजबूती की हर फॉर्मेट में परीक्षा होगी.

कब भारत आएगी ऑस्ट्रेलिया

‘क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू’ की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट स्क्वाड शनिवार को चेन्नई पहुंचा था. यह टीम अब प्रतिवर्ष होने वाले एमआरएफ एकेडमी प्रोग्राम के लिए आई है. 12 सदस्यों वाली इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपने-अपने राज्यों के नियमित सदस्य हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए हाल ही में टी20 में डेब्यू करने वाले जोएल डेविस भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम: केसी बार्टन, हेडन बारबुलोवी, एली ब्रेन, विल बायरम, ब्लेक कैटल, जैक जोस्नेक, स्पेंसर ग्रीन, कॉनर ग्रेगरी, चार्ली हेंडरसन, जेड हॉलिक, मैथ्यू लॉफ, नील पटेल, जैकब पीट्ज, पैट्रिक सुलिवन, थियो त्सिंगोस, थॉमस वासिओ

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन की टीम का हुआ ऐलान, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी को मिली कप्तानी

दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन की टीम का हुआ ऐलान, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी को मिली कप्तानी

अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर लगा 8 साल का बैन, यह है बड़ी वजह

अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर लगा 8 साल का बैन, यह है बड़ी वजह
DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया

DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया
Virat Kohli की एक सलाह और Sanju का फैसला, जिसने बनाया T20 WC Champion!

Virat Kohli की एक सलाह और Sanju का फैसला, जिसने बनाया T20 WC Champion!

Latest News

aus-u-19-2

भारत के खिलाफ भारत में ही खेलेंगे भारतीय मूल के नील पटेल! ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम का हुआ ऐलान
kanhaiya-wadhawan

दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन की टीम का हुआ ऐलान, जम्मू एंड कश्मीर के खिलाड़ी को मिली कप्तानी

jasprit-bumarh-5

Fitness Test पास करने के बाद भी कैसे चोटिल हुए Jasprit Bumrah? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
akhilesh-reddy-3

अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर लगा 8 साल का बैन, यह है बड़ी वजह
auqib-nabi-2-2

IND vs SL: आकिब नबी के सिलेक्शन से खुश हुए पार्टनर, बोले- वह इसका हकदार था
india-schedule-3

साल 2026 में भारत का बाकी शेड्यूल कैसा है, किस टीम के खिलाफ खेलने हैं मुकाबले

Editor's Pick

Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान