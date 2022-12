टीम इंडिया के तेज गेंदबाज खलील अहमद इन दिनों अस्पताल में भर्ती है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए तस्वीर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. खलील अहमद ने भारत के लिए 2018 में डेब्यू किया था, हालांकि पिछले तीन साल वह टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं.

खलील अहमद ने सोमवार को एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अस्पताल में बेड पर लेटे हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा..क्रिकेट से दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है. यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि मैं खराब स्वास्थ्य की वजह से इस रणजी सीजन में होने वाले ज्यादातर मुकाबलों में नहीं खेल पाऊंगा. मैं वापसी की राह पर हूं और जैसे ही फिटनेस हासिल हो जाती है, मैं वापसी की कोशिश करूंगा.

Dear all, it’s very hard to stay away from cricket, It’s unfortunate, but due to my medical condition, I would be missing most of the matches of the upcoming Ranji season. I am on the road to recovery and will be back in the side once deemed fit.

I am grateful for all the wishes pic.twitter.com/TA68ARmoPx

