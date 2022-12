टीम इंडिया वनडे सीरीज में हिस्सा लेने के लिए इस समय बांग्लादेश में है. भारतीय टीम के कई खिलाड़ी न्यूजीलैंड सीरीज से सीधे बांग्लादेश पहुंचे हैं, वहीं कुछ प्लेयर्स भारत से बांग्लादेश पहुंचे हैं. शिखर धवन, दीपक चाहर सहित कई खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बांग्लादेश पहुंचे हैं, मगर इन खिलाड़ियों का सामान अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है. दीपक चाहर ने सोशल मीडिया पर इस लापरवाही के लिए मलेशिया एयरलाइंस को जिम्मा ठहराते हुए जमकर हमला बोला है.

दीपक चाहर ने ट्विटर पर लिखा…मलेशिया एयरलाइंस के साथ यात्रा करने का अनुभव खराब रहा…पहले उन्होंने हमें बिना बताए हमारी फ्लाइट बदल दी और इसके अलावा बिजनेस क्लास में खाना तक नहीं था, अब हम पिछले 24 घंटों से अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं, कल्पना कीजिए कि हमें कल अपना मैच खेलना है.

Had a worse experience traveling with Malaysia airlines @MAS .first they changed our flight without telling us and no food in Business class now we have been waiting for our luggage from last 24hours .imagine we have a game to play tomorrow ? #worse #experience #flyingcar

