Indian Premier League 2021: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई (Andrew Tye) रविवार (25 अप्रैल) को निजी कारणों से स्वदेश लौट गये जिससे वह फ्रेंचाइजी के मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग से हटने वाले चौथे विदेशी खिलाड़ी बन गये. इससे पहले इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर (हाथ की सर्जरी), बेन स्टोक्स (ऊंगली का फ्रेक्चर) और लियाम लिविंगस्टोन (बायो-बबल थकान) ने हटने का फैसला किया था.

राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट किया, ‘‘एंड्रयू टाई निजी कारणों से आज सुबह ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गये. उन्हें अगर किसी सहयोग की जरूरत होगी तो हम उनकी मदद जारी रखेंगे. ’’

AJ Tye flew back to Australia earlier today due to personal reasons. We will continue to offer any support he may need.#RoyalsFamily

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 25, 2021