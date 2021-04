Indian Premier League 2021, Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने 21 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ सीजन के 15वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इस मुकाबले के दौरान चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वो कर दिखाया, जो आईपीएल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था.

दरअसल धोनी ने पारी के 17वें ओवर में यह कारनामा किया. सुनील नरेन के चौथे ओवर की पांचवीं डिलीवरी पर फाफ डु प्लेसिस ने सिंगल निकाला, लेकिन ये ‘नो-बॉल’ थी. अब स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे. माही को यहां ‘गोल्डन चांस’ मिल गया… मौका मिल गया इतिहास बदलने का… धोनी ने नरेन की इस गेंद पर चौका जड़ा. यह आईपीएल में सुनील नरेन के खिलाफ धोनी द्वारा पहली बाउंड्री रही, जिसके लिए उन्हें 65 गेंद खेलनी पड़ी.

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भी धोनी सुनील नरेन की गेंद पर महज एक ही चौका लगा सका है, जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को चैंपियंस लीग के दौरान जड़ा था. धोनी टी20 क्रिकेट में नरेन की 83 गेंदों पर 2 बार आउट हुए हैं, जबकि उन्होंने 44 रन भी जुटाए हैं.

A sensational knock of 95* from @faf1307 and a fine 64 from Gaikwad propel #CSK to a total of 220/3 on the board.

This is #CSK‘s 5th highest total and their highest against #KKR in #VIVOIPL.#KKR chase coming up shortly. Stay tuned! pic.twitter.com/wEb5aF6IAI

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2021