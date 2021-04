IPL 2021, PBKS vs MI Head to Head: मुंबई का पलड़ा पंजाब पर भारी, आंकड़ों में जानिए अब तक का इतिहास

IPL 2021, PBKS vs MI, Punjab Kings vs Mumbai Indians, Head to Head: Records, Stats, Results: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 23 अप्रैल को पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से करेगी. पंजाब टीम जीत की राह पर लौटने के लिये संघर्ष कर रही है. उसने सीजन का अपना पहला मैच जीता, जिसके बाद लगातार 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई ने बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के​ खिलाफ पिछला मैच गंवा दिया था. ऐसे में मुंबई उस हार को भुलाकर वापसी करना चाहेगी.

आईपीएल में अभी शुरुआती दौर चल रहा है लेकिन मुंबई इंडियंस चाहेगा कि उसके खिलाड़ी पंजाब के खिलाफ फॉर्म हासिल करें. पंजाब ने जीत से शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद से उसकी टीम जूझती रही है. बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वह 120 रन ही बना पायी. केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम अभी तक अदद संयोजन स्थापित करने में नाकाम रही है.

लगातार तीन हार से पंजाब का मनोबल निश्चित तौर पर गिरा होगा. टीम को अब तुरंत ही इससे उबरना होगा नहीं तो प्लेऑफ की उम्मीदें धूमिल पड़ती जाएगी. राहुल ने अब तक चार मैचों में दो अर्धशतक लगाये हैं लेकिन उन्हें दूसरे छोर से मदद नहीं मिल रही है. उनकी कप्तानी खिलाड़ि​यों को प्रेरित नहीं कर पा रही है तथा टीम चयन में उनकी अनुभवहीनता टीम को भारी पड़ रही है.

बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 14 में मुंबई को जीत मिली है, जबकि 12 मुकाबले पंजाब अपने नाम कर सका है. साल 2018 से 2020 तक दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें 4 मैच मुंबई ने जीते.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशाम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन ​डिकॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, यशवीर सिंह.

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रबसिमरन सिंह, निकोलस पूरण, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, दर्शन नालकंडे, क्रिस जॉर्डन, डाविड मलान, झॉय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइजेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलन, सौरभ कुमार. (भाषा इनपुट के साथ)