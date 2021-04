Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के हाथों सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा. ये इस सीजन हैदराबाद की लगातार तीसरा हार रही. मुंबई से मिली शिकस्त के बाद हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) ने बयान दिया है. वॉर्नर के मुताबिक जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) का हिट विकेट और उनका रन आउट होना टीम को महंगा पड़ा. उन्होंने कहा, ‘‘पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया दें. हम दोनों जम चुके थे, मेरा रन आउट होना, जॉनी का हिट विकेट होना और बीच के ओवरों में कुछ खराब शॉट से यह साफ हो गया अगर दो बल्लेबाज आखिर तक नहीं रहे तो आप मैच नहीं जीत सकते.’’

वॉर्नर ने कहा इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था लेकिन बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, हमारी बल्लेबाजी खराब रही. अगर आप साझेदारी करते हैं और एक जमा हुआ बल्लेबाज आखिरी तक रहता है, तो आप 150 रन के लक्ष्य को हासिल कर सकते है. बीच के ओवरों में चतुराई से खेलना होगा.’’

डेविड वॉर्नर ने उम्मीद जताई कि अनुभवी केन विलियम्सन चोट से उबर कर जल्दी टीम से जुड़ेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने फिजियो से बात की है और विलियम्सन चोट से अच्छे से उबर रहे है. जब वह तैयार होंगे तो उन्हें मौका मिलेगा.’’

बता दें कि मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर लिया. मौजूदा चैम्पियन मुंबई ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के 9वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया.

Kieron Pollard gets the Man of the Match award for his knock of 35* as #MumbaiIndians win by 13 runs against #SRH.#VIVOIPL pic.twitter.com/dlyyog6PIs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2021