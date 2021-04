Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 7th Match: यहां देखें दिल्ली बनाम राजस्थान

IPL 2021, RR vs DC, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 7th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: आईपीएल-14 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच सीजन का 7वां मैच 15 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है. दिल्ली ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है, जबकि राजस्थान अब भी खाता खोलने की कोशिश में है. दिल्ली ने चेन्नई को 7 विकेट, जबकि राजस्थान को पंजाब के हाथों 4 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

बता दें कि राजस्थान के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर हैं और वह कब तक वापसी करेंगे यह कहना मुश्किल है। इस बीच उसके शीर्ष ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अंगुली में चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. वहीं दिल्ली के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्त्जे कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिससे दोनों टीमों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Rajasthan Royals और Delhi Capitals के बीच सीजन का चौथा मैच?

राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 7th Match मैच का सीधा प्रसारण?

राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर राजस्थान-दिल्ली के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Rajasthan Royals और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.

दिल्ली कैपिटल्स: ऋषभ पंत (कप्तान), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शिमरोन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस वोक्स, आर अश्विन, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कागिसो रबाडा, एनरिच नॉर्त्जे, ईशांत शर्मा, आवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमान मेरीवाला, एम सिद्दार्थ, टॉम कर्रन और सैम बिलिंग्स.