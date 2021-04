कोलकाता नाइटराइडर्स (Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders) के खिलाफ मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB vs KKR) के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) महज पांच रन बनाकर दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) को उनका विकेट मिला। सही मायने में देखा जाए तो ये विकेट वरुण का नहीं बल्कि राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi Catch) के खाते में जाना चाहिए। राहुल ने गेंद के पीछे भागते हुए विराट का शानदार कैच पड़ा। इस कैच का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर फैन्‍स काफी पसंद कर रहे हैं।

विराट कोहली (Virat Kohli) ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। वो दुख देवदत्‍त पडीक्‍कल के साथ ओपनिंग में बल्‍लेबाजी के लिए आए। पहला ओवर हरभजन सिंह ने डाला जिसमें वो आउट होते-होते बचे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती दूसरे ओवर में गेंदबाजी अटैक पर आए और उन्‍होंने इसी ओवर में बैंगलोर के दो बल्‍लेबाजों को आउट कर चलता किया।

दूसरे गेंद वरुण ने ऑफ स्‍टंप के बाहर डाली। विराट (Virat Kohli) ने इसपर हवाई शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद बल्‍ले के बीच में नहीं लगी और मिड विकेट की दिशा में काफी ऊंची चली गई। राहुल त्रिपाठी बिना देरी किए गेंद के पीछे भागे और उन्‍होंने पीछे की दिशा में छलांग लगाकर कैच पकड़ा।

