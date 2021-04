IPL 2021, RCB vs RR, 16th Match: यहां देखें राजस्थान बनाम बैंगलोर मैच की Live Streaming

IPL 2021, RCB vs RR, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: इंडियन प्रीमियर लीग-2021 में गुरुवार (22 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच सीजन का 16वां मैच खेला जाना है. आरसीबी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, जबकि राजस्थान ने 3 में से 2 मैच गंवाए हैं. ऐसे में राजस्थान जहां एक ओर अपनी स्थिति को सुधारने उतरेगा, वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर की कोशिश जीत की लय को बरकरार रखने की होगी.

Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals Head to Head: आईपीएल में अब तक आरसीबी-राजस्थान का 23 बार आमना-सामना हो चुका है, जिसमें दोनों ही टीमों ने 10-10 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. पिछले सीजन आरसीबी ने इस टीम के खिलाफ अपने दोनों ही मैच जीते थे.

कब और कहां खेला जाएगा Royal Challengers Bangalore और Rajasthan Royals के बीच मैच?

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

कहां देखें Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

Disney+Hotstar पर राजस्थान-बैंगलोर के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Royal Challengers Bangalore और Rajasthan Royals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, देवदत्त पड्डिकल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, केन रिचर्डसन, वॉशिंगटन सुंदर, पवन देशपांडे, जोशुआ फिलिप, शाहबाज अहमद, नवदीप सैनी, एडम जम्पा, काइल जेमीसन, रजत पाटीदार, सचिन बेबी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, डेन क्रिस्टियन, केएस भरत, सुयश प्रभुदेसाई, डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल.

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मौरिस, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.