त्रिनिदाद: भारतीय टीम के लिए जीत आसान नहीं थी लेकिन अक्षर पटेल की पारी ने इसे संभव कर दिखाया। आखिरी ओवर तक गए इस मैच में वेस्टइंडीज को जीत की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो न सका। पटेल ने धैर्य और संयम बनाए रखा। भारत ने दो गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन होना लाजमी था।

टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय टीम सीरीज जीत का जश्न मना रही है। धवन ने लिखा है, ‘प्रतिभा से आप मैच जीतते हैं लेकिन टीमवर्क और समझदारी से चैंपियनशिप जीती जाती है! कमाल के मैच के लिए शाबाश!’

Talent wins game but teamwork and intelligence wins championship! ? Kudos to team for the amazing face-off! ?? #IndvsWI pic.twitter.com/jMZOjWiTN6

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 25, 2022