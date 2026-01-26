This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ: सूर्या के बयान से मचेगी 'दुश्मन' के खेमे में खलबली, कहा- हम तो ऐसे ही खेलेंगे
IND vs NZ: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि टीम अब इसी अंदाज में क्रिकेट खेलते रहना चाहती है. भारत ने सिर्फ 10 ओवरों में 154 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.
गुवाहाटी: भारत के सामने 154 रन का टारगेट था. और टीम ने इसे महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. भारत ने रविवार, 25 जनवरी को खेले गए मैच में 8 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. इस जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहती है.
भारत के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी धुआंधार बल्लेबाजी की. सूर्या ने महज 25 गेंद पर अपना अर्धशतक लगा दिया. मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा, ‘हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हमें पता है कि 20 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद कैसे बल्लेबाजी करनी है. शीर्ष दो-तीन बल्लेबाजों ने मेरा काम आसान कर दिया.’
सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ पारी
भारत ने 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर-हिटिंग से मैच एकतरफा बना दिया. ऐसा लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को कहीं भी चुनौती दे रही है. अभिषेक ने 20 गेंद में सात चौके और पांच छक्के से नाबाद 68 रन जबकि सूर्यकुमार ने 26 गेंद में छह चौके और तीन छक्के से नाबाद 57 रन बनाए.
लंबे वक्त बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (दो विकेट) ने अनुभवी जसप्रीत बुमराह (तीन विकेट) और हार्दिक पंड्या (दो विकेट) के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी करते हुए वापसी की जिससे भारतीय टीम ने अनुशासित गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन के कम स्कोर पर रोक दिया.
सूर्यकुमार ने कहा, ‘बिश्नोई की योजना स्पष्ट है. उसे अपनी ताकत पता है. उसे पता है कि कब कैसी गेंदबाजी करनी है. वरुण चक्रवर्ती को अच्छा आराम मिला.’
मिशेल सैंटनर ने बल्लेबाजों को ठहराया हार का जिम्मेदार
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, ‘हमारे लिए काफी मुश्किल था. स्कोरबोर्ड पर हमारे पास अधिक रन नहीं थे. यह एक अच्छा विकेट था और आउटफ़ील्ड काफी तेज थी. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की और हमें पावरप्ले में दबाव में डाला. यह 180-190 रन वाला विकेट था. हम विश्व कप के लिए तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं. हम खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने का प्रयास कर रहे हैं. ’
मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट) ने कहा, ‘टीम के लिए जीत में योगदान करके खुश हूं. अगर मुझे नयी गेंद दी जाती या अंतिम ओवर में गेंदबाजी दी जाती है, उसी के अनुसार गेंदबाजी करता हूं. टीम मुझसे जो चाहती है, वो करके मैं खुश हूं.’