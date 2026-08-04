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IND VS SL: साई सुदर्शन के बिना कोलंबो पहुंची भारतीय टीम, COE में जारी है रिकवरी

2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच गई है. जिसका हिस्सा साई सुदर्शन नही है. ऐसे में उनका पहले टेस्ट से बाहर रहना तय माना जा रहा है. सुदर्शन को भारत ए के श्रीलंका दौरे पर चोट लगी थी. जिससे वो सीओई में उबर रहे हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 04, 2026, 09:00 PM IST

Published On Aug 04, 2026, 09:00 PM IST

Last UpdatedAug 04, 2026, 09:00 PM IST

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए मंगलवार को कोलंबो पहुंची लेकिन टीम में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज साई सुदर्शन शामिल नहीं थे. सुदर्शन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में चोट से उबर रहे हैं.

भारतीय टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए गॉल जाने से पहले सात अगस्त से कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब में तीन दिन का अभ्यास मैच खेलेगी.

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पहले टेस्ट में प्लेइंग इलेवन से बाहर हो सकते हैं साई सुदर्शन

साई सुदर्शन को हाल ही में भारत ए के श्रीलंका दौरे पर चोट लगी थी. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि सुदर्शन सीओई में ट्रेनिंग कर रहे हैं और पैर की अंगुली की चोट से उबरने की प्रक्रिया के दौरान एक घंटे से अधिक समय तक नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनके खेलने पर अंतिम फैसला लेने से पूर्व अगले तीन-चार दिन तक उनकी स्थिति की जांच जारी रहेगी.

सूत्र ने कहा कि यह पक्का करना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटने से पहले वह पूरी तरह फिट हो जाएं. हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जैसी (हर्षित) राणा के साथ हुई थी. जो शीर्ष स्तर के क्रिकेट में लौटने के तुरंत बाद फिर से चोटिल हो गए थे. दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा और मेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि सुदर्शन उस मैच के लिए टीम के साथ जुड़ सकेगा क्योंकि उन्होंने सीओई में नेट पर बल्लेबाजी शुरू कर दी है.

साई सुदर्शन की कौन लेगा जगह

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में साई सुदर्शन प्लेइंग इलेवन से बाहर रह सकते हैं. ऐसे में देवदत्त पाडिक्कल को नंबर-3 पर खेलने का मौका मिल सकता है. उन्होंने भारत ए के श्रीलंका दौरे पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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