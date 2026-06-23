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जिस दिन किया था डेब्यू उस दिन मिला 'पद्म श्री' सम्मान, रोहित के लिए खास बनी 23 जून की तारीख

रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बहुत खास बन गया है. आज ही रोहित ने साल 2007 में डेब्यू किया था और आज के दिन ही उन्हें पद्म श्री भी मिला है.

Edited By : Saurav Kumar |Jun 23, 2026, 06:01 PM IST

Published On Jun 23, 2026, 06:01 PM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 06:01 PM IST

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बहुत खास बन गया है. रोहित शर्मा ने आज के ही दिन 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब उनके डेब्यू का दिन और भी खास बन गया है. जी हां, रोहित शर्मा को आज भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. खेल जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए हिटमैन को यह खास सम्मान मिला है.

पद्म श्री हुए रोहित शर्मा

रोहित शर्मा को यह सम्मान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिया गया. भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिटमैन को यह खास सम्मान दिया. इस सम्मान मिलने के दौरान रोहित शर्मा काफी खुश नजर आए. रोहित यह सम्मान लेने के लिए अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ पहुंचे थे. रोहित के फैंस भी उनके खास सम्मान को देख काफी खुश हुए. सोशल मीडिया पर लगातार हिटमैन को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं.

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23 जून है रोहित शर्मा के लिए खास

बता दें कि रोहित शर्मा के लिए आज की तारीख काफी खास है. जी हां, साल 2007 में 23 जून के दिन ही रोहित पहली बार भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरे थे. रोहित आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनी थी. हालांकि पहले मुकाबले में फैंस को उनके बल्ले का जादू देखने को नहीं मिला था. हिटमैन को पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि उनकी बैटिंग में कितनी ज्यादा प्रतिभा है. आज पूरे दुनिया में रोहित के लाखों में फैंस मौजूद हैं.

हिटमैन का करियर है शानदार

रोहित शर्मा के करियर पर नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट, 285 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इसमें रोहित ने टेस्ट में 4301, वनडे में 11720 और टी20 में 4231 रन बनाए हैं. सेंचुरी की बात करें तो रोहित ने 12 शतक टेस्ट में, 33 वनडे में और 5 टी20 इंटरनेशनल में जड़े हैं.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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