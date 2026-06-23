जिस दिन किया था डेब्यू उस दिन मिला 'पद्म श्री' सम्मान, रोहित के लिए खास बनी 23 जून की तारीख

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बहुत खास बन गया है. रोहित शर्मा ने आज के ही दिन 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब उनके डेब्यू का दिन और भी खास बन गया है. जी हां, रोहित शर्मा को आज भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. खेल जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए हिटमैन को यह खास सम्मान मिला है.

पद्म श्री हुए रोहित शर्मा

रोहित शर्मा को यह सम्मान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिया गया. भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिटमैन को यह खास सम्मान दिया. इस सम्मान मिलने के दौरान रोहित शर्मा काफी खुश नजर आए. रोहित यह सम्मान लेने के लिए अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ पहुंचे थे. रोहित के फैंस भी उनके खास सम्मान को देख काफी खुश हुए. सोशल मीडिया पर लगातार हिटमैन को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं.

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#WATCH | Delhi | Former Captain of the Indian Cricket Team, Rohit Sharma, awarded the Padma Shri by President Droupadi Murmu



(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ckz1kc4poF — ANI (@ANI) June 23, 2026

23 जून है रोहित शर्मा के लिए खास

बता दें कि रोहित शर्मा के लिए आज की तारीख काफी खास है. जी हां, साल 2007 में 23 जून के दिन ही रोहित पहली बार भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरे थे. रोहित आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनी थी. हालांकि पहले मुकाबले में फैंस को उनके बल्ले का जादू देखने को नहीं मिला था. हिटमैन को पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि उनकी बैटिंग में कितनी ज्यादा प्रतिभा है. आज पूरे दुनिया में रोहित के लाखों में फैंस मौजूद हैं.

हिटमैन का करियर है शानदार

रोहित शर्मा के करियर पर नजर डाले तो उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट, 285 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इसमें रोहित ने टेस्ट में 4301, वनडे में 11720 और टी20 में 4231 रन बनाए हैं. सेंचुरी की बात करें तो रोहित ने 12 शतक टेस्ट में, 33 वनडे में और 5 टी20 इंटरनेशनल में जड़े हैं.