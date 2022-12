नवी मुंबई: भारतीय महिला टीम ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया. डीवाई पाटील स्टेडियम, नवी मुंबई में खेले गए इस मैच में भारत को मिली जीत में स्मृति मंधाना ने अहम भूमिका निभाई. भारत ने सुपर ओवर में 20 रन बनाए जिसमें से 13 मंधाना के बल्ले से निकले. जिन्होंने तीन गेंद का सामना किया. ऑस्ट्रेलिया की टीम इसके जवाब में 16 रन ही बना सकी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में एक विकेट पर 187 रन बनाए थे. बेन मूनी और ताहलिया मैक्ग्रा ने हाफ सेंचुरी लगाईं. मूनी ने 54 गेंद पर 82 और ताहिला ने 51 गेंद पर 70 रन बनाए. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने एकमात्र कामयाबी हासिल की.

188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पांच विकेट पर 187 रन बनाए. मंधाना ने 49 गेंद पर 79 रन की पारी खेली. वहीं हीदर ग्राहम ने तीन विकेट हासिल किए.

भारत की जीत के बाद हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने हाथों में तिरंगा लिए 47000 से ज्यादा दर्शकों के सामने विक्ट्री लैप किया. मैदान में मौजूद दर्शकों की संख्या भारत मे महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है. इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.

A victory lap to honour the crowd who were in attendance to support the women in blue

Over 47,000 in attendance for the second T20I who witnessed a thriller here at the DY Patil Stadium ? ?

Keep cheering for Women in Blue ? ?#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/CtzdsyhxZu

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 11, 2022