बर्मिंघम। भारत के संकेत महादेव सागर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरूषों की 55 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। महाराष्ट्र के सांगली जिले के 21 वर्ष के सागर स्वर्ण पदक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन क्लीन एंड जर्क में दो प्रयास नाकाम रहने से वह एक किलो से चूक गए। उन्होंने 248 किलो (113 और 135 किलो) वजन उठाकर रजत पदक जीता ।

मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया। श्रीलंका के दिलांका इसुरू कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता।

?? wins its 1️⃣st ? at @birminghamcg22 ?#SanketSargar in a smashing performance lifted a total of 248 Kg in 55kg Men’s ?️‍♀️ to clinch ?at #B2022

Sanket topped Snatch with best lift of 113kg & lifted 135kg in C&J

Congratulations Champ!

Wish you a speedy recovery#Cheer4India pic.twitter.com/oDGLYxFGAA

— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2022