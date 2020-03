नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) बीते दिनों टेस्ट मैच के चलते न्यूजीलैंड (New Zealand) के दौरे पर थे. हालांकि उन्हें यहां दोनों ही मैचों में अपना दम दिखाने का मौका नहीं मिला और बिना खेले ही देश वापस आना पड़ा. लेकिन, देश वापस लौटते ही उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है और अपनी इस खुशी को साहा ने सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए अपने फैंस के साथ भी साझा किया है.

दरअसल, रिद्धिमान साहा के घर एक नन्हा मेहमान आया है, साहा की पत्नी रोमी ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी एक तस्वीर साहा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है. रिद्धिमान साहा ने अपने बच्चे की तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी भी दिखाई दे रही हैं. फोटो शेयर करते हुए साहा ने कैप्शन में उन्होंने लिखा है, “हमारी ढेर सारी खुशियों वाली गठरी आ गई है. मैं, रोमी और बड़ी बहन अनवी हमारे छोटे बेटे का इस दुनिया में स्वागत करते हैं.”

Our little bundle of joy has arrived!

Me, Romi and big sister Anvi

are ecstatic to welcome our little baby boy into this world. #2020baby pic.twitter.com/GFbKbNCGdN

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) March 6, 2020