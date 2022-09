नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया. टीम ने इंग्लैंड को तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से मात दी. सीरीज का तीसरा मैच लॉर्डस में खेला गया. मैच के दौरान काफी विवाद हुआ. भारत की दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को रन-आउट (मांकडिंग) किया. इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है. लेकिन इस बीच भारतीय टीम की विकेटकीपर तानिया भाटिया ने सोमवार को बताया कि लंदन में उनके होटल के कमरे में चोरी हो गई है.

तानिया ने ट्वीट किया, ‘सदमे में हूं और निराश हूं मैरियट होटल लंदन Maida Vale मैनेजमेंट; जब मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ लंदन में थी तो कोई मेरे निजी कमरे में याा और मेरा बैग, कैश कार्ड, घड़ियां और जूलरी चुराकर ले गया.’

उन्होंने आगे कहा, ‘उम्मीद करती हूं कि इस मामले की जांच की जाएगी और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा. @ECB_cricket के होटल पार्टनर में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वाकई परेशान करने वाली है. उम्मीद है इसका भी ध्यान रखेंगे.’

Hi Taniyaa, we are sorry to hear this. Please DM us your name and the email address you made the reservation with and the exact dates of your stay, so we can look into this further. https://t.co/2mhojuKdK1

