होव: गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, यस्तिका भाटिया और कप्तान हरमनप्रीत के अर्धशतक से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को यहां पहले महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

इंग्लैंड के 227 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने स्मृति (99 गेंद में 91 रन, 10 चौके, एक छक्का), हरमनप्रीत (94 गेंद में नाबाद 74 रन, सात चौके, एक छक्का) और विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया (47 गेंद में 50 रन, आठ चौके, एक छक्का) के अर्धशतक से 34 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 232 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

स्मृति ने यस्तिका के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 और कप्तान हरमनप्रीत के साथ तीसरे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी की जिससे भारत को लक्ष्य हासिल करने में अधिक परेशानी नहीं हुई.

इससे पहले अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अपनी अंतिम अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में प्रभावित किया लेकिन इंग्लैंड की महिला टीम निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन से सात विकेट पर 226 रन बनाने में सफल रही.

इंग्लैंड के लिए एलिस डेविडसन-रिचर्ड्स (61 गेंद पर नाबाद 50), डैनी वाट (50 गेंद में 43 रन), और सोफी एक्लेस्टोन (31) ने उल्लेखनीय योगदान दिया. चार्ली डीन ने अंत में 21 गेंद में नाबाद 24 रन बनाए.

Smriti Mandhana bags the Player of the Match award for her splendid 9⃣1⃣-run knock

A clinical run-chase from #TeamIndia to beat England by 7⃣ wickets and go 1-0 up in the series

