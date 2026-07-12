Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

लॉर्ड्स में इतिहास रचने के करीब टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर

भारतीय टीम ने दूसरी पारी सात विकेट पर 341 रन पर घोषित कर इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का असंभव लक्ष्य दिया. इसके बाद टीम ने गेंदबाजों ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 130 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 12, 2026, 11:40 PM IST

Published On Jul 12, 2026, 11:40 PM IST

Last UpdatedJul 12, 2026, 11:40 PM IST

Indian women team

Indian women team

लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम इतिहास रचने के करीब है. यास्तिका भाटिया के शानदार शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. 457 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 130 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए हैं. भारतीय टीम जीत से महज चार विकेट दूर है.

भाटिया (158 गेंदों पर 113 रन) लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं. भारत ने तीसरे दिन चाय के समय अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की गेंदों की सीम मूवमेंट का सामना करने में नाकाम रही मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया और दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 130 रन बनाए. इंग्लैंड को अभी जीत के लिए 327 रनों की जरूरत है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

टैमी ब्यूमोंट- हीथर नाइट का आखिरी मैच में नहीं चला बल्ला

गौड़ एक बार फिर एक्शन में दिखीं और उन्हें दूसरे छोर से तेज गेंदबाज सायली सतघरे का अच्छा साथ मिला. गौड़ ने पारी की अपनी पहली ही गेंद पर टैमी ब्यूमोंट का इंटरनेशनल करियर खत्म कर दिया। उनकी गेंद पिच से तेजी से अंदर की ओर आई और ब्यूमोंट को आउट कर दिया. सतघरे ने माया बाउशियर को एलबीडब्ल्यू आउट किया. ब्यूमोंट की तरह इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी हीथर नाइट (13) के लिए भी यह विदाई यादगार नहीं रही. 14वें ओवर में गौड़ की गेंद पर ऋचा घोष ने शॉर्ट लेग पर उनका कैच लपका, जिससे टीम का स्कोर 4 विकेट पर 34 रन हो गया.

एमी जोन्स और मैडी विलियर्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

एमी जोन्स (72 गेंदों पर नाबाद 52 रन) और मैडी विलियर्स (63 गेंदों पर 26 रन) ने छठे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड के लिए जरूरी संघर्ष दिखाया और मैच को चौथे दिन तक खींच लिया. विलियर्स को आउट करने के लिए ऋचा घोष ने सिली पॉइंट पर शानदार कैच लपका.

IND W VS ENG W: लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

यास्तिका भाटिया का लॉर्ड्स में बड़ा कारनामा

इससे पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं जिससे भारत ने एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन चाय के पहले दूसरी पारी सात विकेट पर 341 रन पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. बाएं हाथ की बल्लेबाज यास्तिका ने 158 गेंदों में 14 चौके सहित 113 रन की शानदार पारी खेली जिससे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की. यास्तिका ने लंच के बाद के सत्र में 91 रन से आगे खेलते हुए चाय ब्रेक के ठीक पहले वाले ओवर में शतक पूरा किया, उन्होंने इसी वोंग की गेंद पर एक रन लेकर अपना यादगार पहला टेस्ट शतक जड़ा.

सोफी एक्लेस्टोन ने चटकाए पांच विकेट

ऋचा घोष की 52 गेंदों में आठ चौके से नाबाद 50 रन की पारी के बाद भारत ने सात विकेट पर 341 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित की. दूसरे सत्र में तीन विकेट गिरे जिसमें यास्तिका का विकेट भी शामिल था. दीप्ति शर्मा (10 रन) और यास्तिका के आउट होने के बाद ऋचा ने आक्रामक अंदाज में अर्धशतक लगाया जो उनका तीसरा टेस्ट अर्धशतक था. इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी की, वह टीम की सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 33.3 ओवर में 118 रन देकर पांच विकेट लिए.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य
सोफी एक्लेस्टोन के नाम बड़ी उपलब्धि, सर्वाधिक विकेट लेने वाली इंग्लिश महिला गेंदबाज बनीं

सोफी एक्लेस्टोन के नाम बड़ी उपलब्धि, सर्वाधिक विकेट लेने वाली इंग्लिश महिला गेंदबाज बनीं

Lords Test: मंधाना, हरमनप्रीत, दीप्ति का अर्धशतक, पहला दिन भारत के नाम रहा

Lords Test: मंधाना, हरमनप्रीत, दीप्ति का अर्धशतक, पहला दिन भारत के नाम रहा
लॉर्ड्स टेस्ट में जीत क्यों है जरूरी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया जवाब

लॉर्ड्स टेस्ट में जीत क्यों है जरूरी, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दिया जवाब

Latest News

indian-women-team-51

लॉर्ड्स में इतिहास रचने के करीब टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर
brendon-mccullam-5

मैकुलम की जगह कौन होगा इंग्लैंड का नया टेस्ट हेड कोच ? चर्चा में भारतीय दिग्गज का नाम

yastika-bhatia-vs-eng-w

लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य
brendon-mccullum-13

इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटे ब्रेंडन मैकुलम, वनडे-टी20 में बने रहेंगे बॉस

shane-mcdermott

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जाने से पहले पाक टीम हुई बेसहारा! फील्डिंग कोच ने अचानक छोड़ा टीम का साथ
kranti-gaud-6

'मेरा सपना पूरा किया', क्रांति गौड़ की बड़ी उपलब्धि पर बचपन के कोच का बड़ा बयान

Editor's Pick

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
BCCI Review Gautam gambhir and Shreyas iyer role after series defeat against England

गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल, क्यों आई ऐसी नौबत ?

BCCI Will Talk to Shreyas Iyer and Gautam Gambhir After ENGLAND T20I Series to Review The Performance of Indian Team, Report

इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद अय्यर और गंभीर से बात करेगा BCCI, खराब प्रदर्शन की होगी समीक्षा
Will Sanju Samson Get Place in Playing 11 in 4th T20I against England at Bristol

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
India vs England 4th T20I Preview Series at stake Will Shreyas Iyer Team Able to Continue Winning Record at Bristol

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात