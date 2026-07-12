लॉर्ड्स में इतिहास रचने के करीब टीम इंडिया, ऐतिहासिक जीत से महज 4 विकेट दूर

लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम इतिहास रचने के करीब है. यास्तिका भाटिया के शानदार शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर बड़ी जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. 457 रन के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 130 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए हैं. भारतीय टीम जीत से महज चार विकेट दूर है.

भाटिया (158 गेंदों पर 113 रन) लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं. भारत ने तीसरे दिन चाय के समय अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की गेंदों की सीम मूवमेंट का सामना करने में नाकाम रही मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया और दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 130 रन बनाए. इंग्लैंड को अभी जीत के लिए 327 रनों की जरूरत है.

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टैमी ब्यूमोंट- हीथर नाइट का आखिरी मैच में नहीं चला बल्ला

गौड़ एक बार फिर एक्शन में दिखीं और उन्हें दूसरे छोर से तेज गेंदबाज सायली सतघरे का अच्छा साथ मिला. गौड़ ने पारी की अपनी पहली ही गेंद पर टैमी ब्यूमोंट का इंटरनेशनल करियर खत्म कर दिया। उनकी गेंद पिच से तेजी से अंदर की ओर आई और ब्यूमोंट को आउट कर दिया. सतघरे ने माया बाउशियर को एलबीडब्ल्यू आउट किया. ब्यूमोंट की तरह इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी हीथर नाइट (13) के लिए भी यह विदाई यादगार नहीं रही. 14वें ओवर में गौड़ की गेंद पर ऋचा घोष ने शॉर्ट लेग पर उनका कैच लपका, जिससे टीम का स्कोर 4 विकेट पर 34 रन हो गया.

एमी जोन्स और मैडी विलियर्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

एमी जोन्स (72 गेंदों पर नाबाद 52 रन) और मैडी विलियर्स (63 गेंदों पर 26 रन) ने छठे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड के लिए जरूरी संघर्ष दिखाया और मैच को चौथे दिन तक खींच लिया. विलियर्स को आउट करने के लिए ऋचा घोष ने सिली पॉइंट पर शानदार कैच लपका.

IND W VS ENG W: लॉर्ड्स में यास्तिका भाटिया ने रचा इतिहास, भारत ने इंग्लैंड को दिया 457 रन का लक्ष्य

यास्तिका भाटिया का लॉर्ड्स में बड़ा कारनामा

इससे पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं जिससे भारत ने एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन चाय के पहले दूसरी पारी सात विकेट पर 341 रन पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. बाएं हाथ की बल्लेबाज यास्तिका ने 158 गेंदों में 14 चौके सहित 113 रन की शानदार पारी खेली जिससे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की. यास्तिका ने लंच के बाद के सत्र में 91 रन से आगे खेलते हुए चाय ब्रेक के ठीक पहले वाले ओवर में शतक पूरा किया, उन्होंने इसी वोंग की गेंद पर एक रन लेकर अपना यादगार पहला टेस्ट शतक जड़ा.

सोफी एक्लेस्टोन ने चटकाए पांच विकेट

ऋचा घोष की 52 गेंदों में आठ चौके से नाबाद 50 रन की पारी के बाद भारत ने सात विकेट पर 341 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित की. दूसरे सत्र में तीन विकेट गिरे जिसमें यास्तिका का विकेट भी शामिल था. दीप्ति शर्मा (10 रन) और यास्तिका के आउट होने के बाद ऋचा ने आक्रामक अंदाज में अर्धशतक लगाया जो उनका तीसरा टेस्ट अर्धशतक था. इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार गेंदबाजी की, वह टीम की सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 33.3 ओवर में 118 रन देकर पांच विकेट लिए.