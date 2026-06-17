भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, टी-20 वर्ल्ड कप में बनाया सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्मृति मंधाना (74 रन) और शेफाली वर्मा (55 रन) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी से बुधवार को महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में नीदरलैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 209 रन बनाए. यह महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत ने साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 194 रन बनाए थे.

नीदरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद सलामी बल्लेबाज मंधाना (47 गेंद में 11 चौके और एक छक्का) और शेफाली (38 गेंद, 10 चौके) ने अर्धशतक जड़कर पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी निभाई. मंधाना ने लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेली जबकि शेफाली ने टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक लगाया. विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष 20 रन और दीप्ति शर्मा 10 रन बनाकर नाबाद रहीं, उनके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 19 रन का योगदान दिया.

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शेफाली ने दिखाया आक्रामक अंदाज

पिछले मैच में पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ने दो बदलाव करते हुए अरूंधति रेड्डी को आराम देकर नंदिनी शर्मा को और भारती फुलमाली की जगह यास्तिका भाटिया को अंतिम एकादश में शामिल किया. पावरप्ले के दौरान शेफाली अपनी सीनियर मंधाना की तुलना में ज्यादा आक्रामक थीं जिससे भारत ने इस दौरान 59 रन बनाए

नीदरलैंड की गेंदबाज अपनी लाइन एंव लेंथ पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी जिसका शेफाली ने पूरा फायदा उठाया. तेज गेंदबाज इसाबेल वोनिंग की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया उनका छक्का पहले छह ओवरों में आकर्षण का केंद्र रहा. शेफाली के आक्रामक खेल के कारण नीदरलैंड की कप्तान बाबेटे डि लीड को बार-बार गेंदबाजी में बदलाव करने पड़े. छठे ओवर में मिर्थे वैन डेन राड ने छह वाइड गेंदें फेंकीं.

मंधाना ने लगातार चार गेंदों पर लगाई चार बाउंड्री

मंधाना ने पावरप्ले के बाद खुलकर खेलना शुरू किया. उन्होंने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, दोनों के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेले। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज ने सिल्वर सिगर्स पर 15वें ओवर में लगातार चार गेंदों पर चार बाउंड्री लगाईं. सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर पारी को शानदार ढंग से खत्म नहीं कर सकीं. हालांकि रिचा (आठ गेंद में नाबाद 20 रन) और दीप्ति शर्मा (दो गेंद में नाबाद 10 रन) की संक्षिप्त लेकिन असरदार पारी की बदौलत भारत विश्व कप इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा.