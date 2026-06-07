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'सिर्फ खेलना नहीं, 20 साल...', टीम इंडिया में एंट्री के बाद युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की बड़ी हुंकार

बिहार के 15 वर्षीय आईपीएल सनसनी वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है. वैभव आयरलैंड,इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम का हिस्सा बने है. इस बीच राजस्थान रॉयल्स को दिए इंटरव्यू में सूर्यवंशी ने कई बड़े बयान दिए हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 07, 2026, 01:32 PM IST

Published On Jun 07, 2026, 01:32 PM IST

Last UpdatedJun 07, 2026, 01:32 PM IST

बीसीसीआई ने शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. जिसमें श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह नया टी20 कप्तान बनाया गया. वहीं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. वह 15 साल और 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. अगर वैभव को खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे. आईपीएल 2026 के फाइनल मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर से बातचीत की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि वह ऐसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं. जिसे देखकर लोग बाद में यह कहें कि एक बल्लेबाज अकेले दम पर मैच जीता देता था.

तीनों प्रारुप खेलना चाहते हैं वैभव

राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर वैभव सूर्यवंशी का एक इंटरव्यू शेयर किया है. जिसमें वैभव ने कहा कि मैंने सोचा है कि मैं 20 साल या जब तक भी क्रिकेट खेलूं और किसी भी टीम की तरफ से खेलूं. तो ऐसा खेलूं कि लोग मैच देखें या फिर बाद में सोचें तो यह कहें कि एक खिलाड़ी अकेले मैच खत्म कर देता था. वो दबदबा दिखना चाहिए, जिसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं.

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15 वर्षीय बल्लेबाज ने आगे कहा कि ऐसा नहीं खेलना है कि खेला और बस मैच खत्म हो गया. ऐसा खेलना है कि अगले 10 से 20 साल तक दबदबा बनाए रखना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है. मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, क्योंकि मुझे आनंद आता था और मैं इस खेल को खेलते हुए पूरी जिंदगी आनंद लेना चाहता हूं.

आईपीएल में जीता था ऑरेंज कैप

वैभव सूर्यवंशी के पास अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका होगा. टीम इंडिया के मुख्य सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भी माना कि वैभव ने अपने प्रदर्शन के बूते सिलेक्शन कमिटी को उन्हें टीम में शामिल करने पर मजबूर किया. आईपीएल 2026 वैभव के लिए गजब का रहा. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने 16 पारियों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप को अपने नाम किया. वैभव ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 72 छक्के लगाए और क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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