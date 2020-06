भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत रायजी (Vasant Raiji) का शनिवार तड़के निधन हो गया। वह 100 साल के थे। रायजी दाएं हाथ के बल्लेबाज। 1940 के दशक में रायजी ने कुल 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और कुल 277 रन बनाए थे।

रायजी ने मुम्बई के लिए रणजी ट्राॅफी में बड़ौदा के खिलाफ पारी की शुरूआत की थी। वह 1941 की बाम्बे पेंटेंगुलर की हिंदुज टीम में रिजर्व खिलाड़ी थे।

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रायजी ने लेखन किया था। पेशे से वह हालांकि चार्टर्ड एकाउंटेंट थे। साल 2016 में बीके गुरुदाचार के निधन के बाद रायजी देश के सबसे वयोवृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बने थे।

BCCI mourns the sad demise of Vasant Raiji. The former first-class cricketer and historian, who turned 100 this year in January, passed away in his sleep.https://t.co/0ywSprK93o pic.twitter.com/Z44gmP76X7

— BCCI (@BCCI) June 13, 2020